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Доходы «Газпрома» от экспорта газа рухнули на 40 процентов 

Алиса Селезнёва 3 часа назад
Доходы «Газпрома» от экспорта газа рухнули на 40 процентов
Фото: РИА Новости
Доходы «Газпрома» от экспорта газа резко сократились в 2020 году, упав на 39,6% по сравнению с годом ранее, до 25,248 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) пишет «Прайм».
Отмечается, что в среднем по году экспортная цена газа, реализуемого российской компанией, составила около 127 долларов. Физический объем экспорта газа за отчетный период упал на 9,7% — до 199,2 млрд куб. м.
При этом в декабре 2019 года цена газа «Газпрома» достигала 186 долларов, а в целом по году составила 189 долларов, пишет издание.
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Как сообщал «Рамблер», в ноябре 2020 года «Газпром» заявил о рекордных убытках. Убыток компании за период с января по сентябрь 2020 года составил 202,207 миллиарда рублей против прибыли в 1,1 триллиона рублей годом ранее.
Видео дня. Импортные товары могут подорожать из-за морских перевозок
Компании , Газпром , Федеральная таможенная служба
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