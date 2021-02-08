Доходы «Газпрома» от экспорта газа рухнули на 40 процентов 

Отмечается, что в среднем по году экспортная цена газа, реализуемого российской компанией, составила около 127 долларов. Физический объем экспорта газа за отчетный период упал на 9,7% — до 199,2 млрд куб. м.

При этом в декабре 2019 года цена газа «Газпрома» достигала 186 долларов, а в целом по году составила 189 долларов, пишет издание.

Как сообщал «Рамблер», в ноябре 2020 года «Газпром» заявил о рекордных убытках. Убыток компании за период с января по сентябрь 2020 года составил 202,207 миллиарда рублей против прибыли в 1,1 триллиона рублей годом ранее.