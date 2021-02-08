Пандемия вызвала дефицит консолей PlayStation 5 и Xbox 

Дефицит консолей последнего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X/S может продлиться до конца 2021 года из-за глобальной нехватки микропроцессоров, пишет «Прайм» со ссылкой на Bloomberg.

Производители автомобилей и электроники наращивают обороты производства после вынужденного сокращения в первой половине 2020 года из-за пандемии коронавируса. В связи с этим резко возрос спрос на микропроцессоры. Поставщики оборудования завалены заказами и не успевают их выполнять.

В конце 2020 года на глобальном рынке уже был зафиксирован дефицит консолей Sony, Microsoft и Nintendo, и, согласно прогнозам Bloomberg, он продлится до конца 2021 года, захватив предновогодний период.

О нехватке микропроцессов, в частности, говорила корпорация Apple. Специалисты в основном связывают сложившуюся ситуацию с пандемией коронавируса. Производство было снижено, а спрос наоборот вырос.

«Эпоха домоседов стимулирует продажи бытовой техники — начиная от самых дорогих телевизоров и заканчивая самыми бюджетными очистителями воздуха», — объясняют они.

Другой причиной дефицита топ-менеджеры крупных компаний называют кризис в Huawei. Опасаясь нового витка американских санкций, компания начала скупать процессоры, доведя долю китайского импорта на этом рынке в 2020 до 380 млрд долларов — это пятая часть всего импорта Китая в прошлом году.

Ряд специалистов называют сложившуюся ситуацию «гонкой вооружений по накоплению чипов». Больше всего от нее пострадали автопроизводители, которые не запаслись достаточным количеством процессоров. В более выигрышном положении компании по производству смартфонов, так как производители микросхем отдают им предпочтение как более крупному и прибыльному сегменту бизнеса.

Ранее «Рамблер» сообщал, что цены на электронику в РФ могут вырасти на 40% из-за дефицита комплектующих. По данным газеты «Ведомости», дефицит комплектующих серьезно повлиял на поставки в Россию моноблоков, мониторов и бюджетных ноутбуков. В 2021 году стоимость товаров с применением микроэлектронных компонентов может вырасти на 15-40%.