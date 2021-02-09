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Чубайса сняли со всех должностей в Российском союзе промышленников 

Лера Букина 1 час назад
Российский союз промышленников и предпринимателей проголосовал за то, чтобы снять Анатолия Чубайса со всех постов в РСПП по его заявлению, пишет News.ru со ссылкой на РИА Новости.

«Договорились о том, что он сохранится в периметре РСПП в том или ином качестве, в том числе в экспертном качестве, потому что он нам нужен как представитель точки зрения по устойчивому развитию, по климату и так далее, с которым, безусловно, нам диалог нужно вести», — отметил глава союза Александр Шохин.

Он заявил, что позиция Чубайса «жёсткая и не всем в РСПП подходит, но взаимодействие будет обеспечено».
Чубайс назвал деньги гениальным изобретением
Анатолия Чубайса назначили специальным представителем президента РФ Владимира Путина по связям с международными организациями. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Чубайс в новой должности не будет госслужащим и не войдет в штат сотрудников администрации.
Ранее «Рамблер» сообщал, что спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс и госкорпорация ВЭБ.РФ создадут совместный проектный офис.
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Компании , Видео , Экономика , Александр Шохин , Дмитрий Песков , Анатолий Чубайс , Владимир Путин , Российский союз промышленников и предпринимателей , РИА Новости
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