«ЮэСэМ Телеком» и «МегаФон» вышли на рынок Узбекистана 

«ЮэСэМ Телеком» и «МегаФон» совместно с партнерами из Узбекистана создают совместное предприятие (СП) — Digital Holding, которое призвано стать технологическим лидером крупнейшего в Центральной Азии телекоммуникационного рынка. В созданное совместное предприятие войдет лидер телекоммуникационного рынка страны Ucell, а также узбекские активы USM — CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «МегаФона».

Правительство Узбекистана через Агентство по управлению государственными активами (АУГА) передаст в собственность СП долю в размере 100 процентов уставного капитала телеком-оператора Ucell. Российская сторона внесет в Digital Holding 100 миллионов долларов США инвестиций в развитие, а также в дочерние предприятия USM — CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan.

Для вхождения в СП «ЮэСэМ Телеком» и «МегаФон» создали компанию «Диджитал Инвест», доли в которой распределились по 50 процентов у обеих сторон. В новом СП доля «Диджитал Инвест» составит 51 процент, АУГА — 49 процентов.

Финализация сделки произойдет в течение 2021 года. Digital Holding сфокусируется на формировании телекоммуникационной инфраструктуры в соответствии с международными стандартами для расширения доступа к услугам связи в Республике Узбекистан и повышения их качества, внедрении передовых технологий и систем в сферах информационной безопасности, хранения данных, маркировки и контроля движения отдельных видов товаров.

«Создание ведущего игрока на рынке цифровых услуг Узбекистана отвечает стратегии как "МегаФона", так и "ЮэСэМ Телекома", строящего технологического лидера на пространстве СНГ и Восточной Европы. Мы уверены, что многолетняя экспертиза в реализации цифровых проектов, которая есть у "МегаФона", ЦРПТ и "ИКС Холдинга", поможет развить в Узбекистане крупнейшего отраслевого игрока», — говорит генеральный директор «ЮэСэМ Телеком» Иван Стрешинский.

«С точки зрения потребления цифровых услуг Узбекистан один из самых перспективных рынков СНГ, который за последние 10 лет показал более чем трехкратный рост абонентов сотовой связи, но при этом еще далек от насыщения. Мы не планируем серьезных структурных изменений внутри Ucell в 2021 году, а, скорее, сфокусируемся на поиске синергий и внедрении лучших реализуемых практик в Ucell для роста его бизнеса», — говорит генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

«Уверен: создание нового совместного предприятия придаст новый импульс стремительно развивающемуся в последние годы рынку цифровых услуг Узбекистана и откроет новые возможности для Ucell и его абонентов», — подчеркнул советник премьер-министра Республики Узбекистан Олимжон Умаров.