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Елена Батурина снизила цену на свой отель в Дублине из-за пандемии 

Вероника Полынина 2 часа назад
Елена Батурина снизила цену на свой отель в Дублине из-за пандемии
Фото: ТАСС
Богатейшая женщина России Елена Батурина снизила цену на свой четырехзвездочный отель в Дублине, сообщает РБК со ссылкой на издание Irish Times.
До пандемии Батурина хотела продать отель Morrison в центре Дублина за 80-85 млн евро, теперь цена снижена до 68 млн евро.
Батурина владеет отелем с 2012 года, она купила его через принадлежащую ей австрийскую компанию Inteco Beteilgungs за 22 млн евро и потратила еще 10 млн евро на реконструкцию.
Отель действует под брендом DoubleTree группы Hilton Worldwide, и его покупатель сможет продолжить работать по франшизе. В гостинице 145 номеров, стоимость размещения начинается от 200 евро на человека.
Из-за пандемии отель временно закрыт.
Впервые о планах Батуриной продать дублинский отель стало известно около года назад.
Как сообщал «Рамблер», в 2020 году журнал Forbes поместил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и президента компании Inteco Management Елену Батурину на первое место в списке самых богатых женщин России. Издание оценило ее состояние в 1,3 млрд долларов.
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Компании , Юрий Лужков , Елена Батурина , Forbes , РБК
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