Елена Батурина снизила цену на свой отель в Дублине из-за пандемии 

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Богатейшая женщина России Елена Батурина снизила цену на свой четырехзвездочный отель в Дублине, сообщает РБК со ссылкой на издание Irish Times.

До пандемии Батурина хотела продать отель Morrison в центре Дублина за 80-85 млн евро, теперь цена снижена до 68 млн евро.

Батурина владеет отелем с 2012 года, она купила его через принадлежащую ей австрийскую компанию Inteco Beteilgungs за 22 млн евро и потратила еще 10 млн евро на реконструкцию.

Отель действует под брендом DoubleTree группы Hilton Worldwide, и его покупатель сможет продолжить работать по франшизе. В гостинице 145 номеров, стоимость размещения начинается от 200 евро на человека.

Из-за пандемии отель временно закрыт.

Впервые о планах Батуриной продать дублинский отель стало известно около года назад.