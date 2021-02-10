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«Транснефть» заявила о возможном банкротстве белорусской «дочки» 

Вероника Полынина 18 минут назад
«Транснефть» предупредила о возможной потере белорусской «дочки»
Фото: ТАСС
«Транснефть» объявила о возможном банкротстве белорусской «дочки» — компании «Запад Транснефтьпродукт», передает ТАСС.
По словам официального представителя «Транснефти» Игоря Демина, увеличение налоговой нагрузки на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии с 2021 года может сделать компанию убыточной и привести к ее национализации.

«Возможный переход УП «Запад Транснефтепродукт» из собственности Российской Федерации в собственность Республики Беларусь приведет к существенным финансовым потерям РФ», — заявил Демин.

«Запад Транснефтепродукт» осуществляет транзитную транспортировку светлых нефтепродуктов от российских и белорусских НПЗ на экспорт по системе магистральных нефтепродуктопроводов на территории Белоруссии. Стоимость активов предприятия оценивается в 6,7 млрд рублей.
С начала 2021 года Белоруссия подняла ставку налога для предприятий, осуществляющих транзит российской нефти по территории Белоруссии, с 18% до 50%.
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Игорь Демин подчеркнул, что при текущих объемах прокачки с учетом налоговых изменений деятельность компании станет убыточной, а выйти в положительную зону возможно только при объеме прокачки 4,7 млн тонн нефтепродуктов. В 2020 году объем прокачки равнялся 4 млн тоннам.
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Компании , Игорь Демин , Транснефтепродукт , Газпром , Транснефть , ИТАР-ТАСС
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