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Производители питьевой воды начали массово менять этикетки 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Производители питьевой воды начали массово менять этикетки
Фото: РИА Новости
Проверки качества питьевой воды, проведенные Роскачеством, заставили многих производителей изменить этикетки своей продукции. После того, как продукция 206 торговых марок воды была проверена на контрафакт, фальсификацию и безопасность, было выявлено 56 несоответствий, говорится в пресс-релизе Роскачества.
Выявленные несоответствия касались данных на этикетке — производители либо указывали на неверное количество микроэлементов, содержащихся в воде, либо вообще писали на упаковке недостоверную информацию. Также множество замечаний связано с указанием категории (высшая или первая) или группы воды, которая произведена не по ГОСТу.
Спустя месяц после публикации исследования производители торговых марок "Ассоль", "Виста", "Капля росы", "Кристальная", "Лучезарная", "Малаховская", "Семерикъ", "Синеборье", "Стэлмас", Fleur Alpine и Monte Deaqua изменили информацию в маркировке по содержанию микроэлементов или провели корректирующие мероприятия.
Однако не все нарушители решили исправиться. К примеру, производитель воды Nestle Pure Life признал замечание и предоставил макет новой этикетки, которая должна была выйти в оборот с 25 января 2021 года. Однако специалисты Роскачества, проверив этикетку воды из партии, выпущенной позднее этой даты, изменений не зафиксировали.
Убрали указание о категории или группы, так как вода произведена не по ГОСТу, следующие торговые марки: "Жемчужина Байкала", "Калинов Родничок", "Кристальная", "Семерикъ", "Стэлмас" и Fleur Alpine.
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