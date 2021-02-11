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Банк «Траст» вернул себе активы на 90 миллиардов рублей 

Прайм 42 минуты назад
Банк «Траст» вернул себе активы на 90 миллиардов рублей
Фото: ТАСС
Банк непрофильных активов "Траст" в 2020 году вернул себе активов на 90 миллиардов рублей, в ЦБ возвратил 29 миллиардов рублей, сообщил глава банка Александр Соколов.

"Наша стратегия по-прежнему 482 миллиарда рублей взыскания… С точки зрения результатов recovery, наш net-результат по recovery составил 90 миллиардов рублей, что соответствует 130% исполнения бизнес-плана, утвержденного набсоветом. Возврат депозита Банку России составил всего 29 миллиардов рублей", — сказал он журналистам.

Соколов добавил, что банк уже суммарно собрал 198 миллиардов рублей "живыми" деньгами, а вернул ЦБ — 146 миллиардов рублей.
Кроме того, по итогам прошлого года банк продал активов на 7,8 миллиарда рублей, а в текущем году намерен реализовать их на сумму 30 миллиардов.

"В 2021 году банк непрофильных активов "Траст" планирует продать 27 объектов недвижимости на сумму 15 миллиардов рублей и компаний на сумму 15 миллиардов рублей", — сказано в сообщении.

В прошлом году банк непрофильных активов продал объектов недвижимости на сумму 5,5 миллиарда рублей и другие активы на 2,3 миллиарда.
В числе таких объектов недвижимости в Москве — офисное здание в Ветошном переулке, многоуровневый паркинг на Ильинской улице, офисно-складское здание на улице Бирюзова. Также банк продал четыре компании: предприятие по подготовке и реализации углеводородного сырья УНГП, производителя металлизированных материалов "Галилео Нанотех", официального дилера KIA "Агалат" и акции рейтингового агентства "Эксперт РА".
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Комментарии
Компании , Александр Соколов , Национальный банк "Траст" , Центральный банк России
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