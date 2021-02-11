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«Газпром»: «Северный поток-2» может заработать в 2021 году 

Павел Тиунов 1 час назад
В «Газпроме» надеются, что газопровод «Северный поток-2» удастся ввести в эксплуатацию в течение 2021 года, сообщает ТАСС. В настоящее время идет активная прокладка трубопровода по территории Дании.
О том, что проект «Северный поток-2» может быть реализован в течение ближайших 10 месяцев говорится в презентации к выступлению одного из топ-менеджеров «Газпрома» Владимира Вавилова, который принял участие в межотраслевом форуме.
Участникам мероприятия сообщили, что сегодня газопровод укладывают в территориальных водах Дании (протяженность 120 км). Работы на участке планируется завершить в апреле. Далее предстоит прокладка труб по территории Германии (протяженность 28 км).
Ранее, как сообщал «Рамблер», представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что власти Европейского союза не могут помешать окончанию строительства газопровода «Северный поток — 2». Он назвал причиной этого тот факт, что трубопровод из России в Европу — частный проект, и если власти Германии против него не возражают, то власти ЕС не могут чинить препятствия его реализации. При этом Стано напомнил, что «Северный поток — 2» будет функционировать в соответствии с законодательством Европейского союза.
Комментарии
Компании , Видео , Владимир Вавилов , Газпром , ЕС , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС
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