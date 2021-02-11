«Газпром»: «Северный поток-2» может заработать в 2021 году 

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«Газпроме» надеются, что газопровод «Северный поток-2» удастся ввести в эксплуатацию в течение 2021 года, сообщает ТАСС. В настоящее время идет активная прокладка трубопровода по территории Дании.

О том, что проект «Северный поток-2» может быть реализован в течение ближайших 10 месяцев говорится в презентации к выступлению одного из топ-менеджеров «Газпрома» Владимира Вавилова , который принял участие в межотраслевом форуме.

Участникам мероприятия сообщили, что сегодня газопровод укладывают в территориальных водах Дании (протяженность 120 км). Работы на участке планируется завершить в апреле. Далее предстоит прокладка труб по территории Германии (протяженность 28 км).