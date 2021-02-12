Топилин перейдет работать в РЖД

Максим Топилин после ухода с должности главы Пенсионного фонда России (ПФР) перейдет работать в РЖД, заявил РБК источник, близкий к компании.
По словам собеседника издания, Топилин получит должность советника генерального директора железнодорожной компании Олега Белозерова.
Информация об уходе Топилина с поста главы ПФР появилась в СМИ 11 февраля.
Как писал «Рамблер», 12 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил главой ПФР Андрея Кигима. В постановлении сказано, что Топилин освобожден от должности из-за перехода на другую работу.
Кигим ранее возглавлял Фонд социального страхования (ФСС).