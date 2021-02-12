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Из российских магазинов могут пропасть китайские смартфоны 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Из российских магазинов могут пропасть китайские смартфоны
Фото: Reuters
В текущем 2021 году аналитики прогнозируют резкое падение поставок китайских смартфонов в Россию.
Причина — пишет "Коммерсант" со ссылкой на результаты исследования GS Group — дефицит и санкции США.
Итак, крупнейшие китайские разработчики смартфонов могут потерять долю на российском рынке.
В частности, речь идет о следующих брендах: Huawei, Xiaomi, OPPO, Vivo, Realme.
Смартфоны этих компаний пользуются большой популярностью у российских покупателей.
В российских магазинах возник дефицит бананов
Названные компании за прошлый 2020 год смогли занять практически половину российского рынка смартфонов. На их долю пришлось 47% в общем объёме поставок гаджетов в Россию.
Эти смартфоны могут пропасть из российских магазинов из-за давления на компании со стороны США, а также из-за сформировавшегося на глобальном рынке дефицита комплектующих.

"Эксперты связывают проблемы с дефицитом комплектующих и трудностями в логистике. Если ситуация не изменится, доля китайских компаний в импорте, пока близкая к половине, может сократиться вдвое уже в 2021 году", — пишет издание.

В такой ситуации в выигрыше окажутся южнокорейский гигант Samsung и американский производитель Apple. Однако, отмечают в "Ъ", в долгосрочной перспективе китайские компании, скорее всего, смогут восстановить свои позиции.
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Комментарии 23
Компании , Apple , Газета "Коммерсантъ"
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