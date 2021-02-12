Из российских магазинов могут пропасть китайские смартфоны 

В текущем 2021 году аналитики прогнозируют резкое падение поставок китайских смартфонов в Россию.

Причина — пишет " Коммерсант " со ссылкой на результаты исследования GS Group — дефицит и санкции США.

Итак, крупнейшие китайские разработчики смартфонов могут потерять долю на российском рынке.

В частности, речь идет о следующих брендах: Huawei, Xiaomi, OPPO, Vivo, Realme.

Смартфоны этих компаний пользуются большой популярностью у российских покупателей.

Названные компании за прошлый 2020 год смогли занять практически половину российского рынка смартфонов. На их долю пришлось 47% в общем объёме поставок гаджетов в Россию.

Эти смартфоны могут пропасть из российских магазинов из-за давления на компании со стороны США, а также из-за сформировавшегося на глобальном рынке дефицита комплектующих.

"Эксперты связывают проблемы с дефицитом комплектующих и трудностями в логистике. Если ситуация не изменится, доля китайских компаний в импорте, пока близкая к половине, может сократиться вдвое уже в 2021 году", — пишет издание.