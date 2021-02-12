Из российских магазинов могут пропасть китайские смартфоны

В 2021 году доля трех крупнейших китайских производителей — Huawei, Xiaomi и BBK Electronics (бренды Oppo, Vivo, Realme) — может упасть до 25% при дальнейшем введении жестких санкций США против них, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет аналитиков GS Group по импорту в Россию смартфонов за 2020 год.

Так, по итогам 2020 года суммарная доля этих брендов в поставках достигла 47%. За данный период в Россию было ввезено на 10% меньше телефонов (включая кнопочные), чем в 2019 году.

Проблемы вызвана дефицитом комплектующих и трудностями в логистике.

Согласно отчету, общие поставки смартфонов в Россию сократились в 2020 году по большей части в связи с сокращением доли дешевых телефонов. Однако импорт дорогих и средних по цене гаджетов тоже сократился по сравнению с предыдущим годом из-за сокращения поставок Huawei на 26%.

Отмечается, что на фоне потери доли рынка конкурентами ее смогли нарастить корейская Samsung (+7%) и американская Apple (+17%).

В том, что доля китайских брендов в целом на российском рынке продолжит снижаться, сомневается ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин

«Если проблемы возникают у одной китайской компании, ее доля перераспределяется между другими», — отмечает он.

Эксперты GS Group считают, что у китайских брендов есть возможность отыграть потерянную долю «за счет активного маркетинга».

Давление США на сектор высоких технологий Китая будет усиливаться. В результате в Поднебесной через два-три года будет создана независимая и самодостаточная отрасль электроники, включая производство чипов, считает руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков.