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Банк ВТБ завел «комнату» в голосовой социальной сети Clubhouse 

Вероника Полынина 57 минут назад
Банк ВТБ завел «комнату» в голосовой социальной сети Clubhouse
Фото: РИА Новости
Банк ВТБ первым среди российских банков вышел в голосовую социальную сеть Clubhouse и провел open-talk. Темой первой «комнаты» стали перспективы инвестирования в 2021 году.
Глава Private Banking Дмитрий Брейтенбихер и представители компании ВТБ Капитал Инвестиции Вадим Бит-Аврагим и Андрей Килин обсудили, куда движется фондовый рынок.
В частности, эксперты затронули ситуацию с акциями GameStop и с Reddit.
Вадим Бит-Аврагим выразил мнение, что в мире появился новый тип инвесторов.

«Это люди, которые стали сами инвестировать, без помощи управляющих, без рекомендаций эдвайзеров. И порой их желание инвестировать даже переходит в какое-то желание наказать весь Уолл-стрит за то, что эти люди долгое время правили миром, долгое время управляли и показывали, куда двигаться рынкам», — считает эксперт.

Российский рынок пока не столь развит, как американский, тем не менее и российские частные инвесторы уже могут влиять на стоимость акций.

«У нас розничных инвесторов все больше и больше, количество брокерских счетов выросло в 2 раза за прошлый год. Они еще не сбиваются в стаи как на Reddit, когда выбирается жертва, которая разгоняется вверх, но у нас тоже есть достаточно авторитетные телеграм-каналы, где обсуждаются торговые идеи, и периодически мы видим, что та или иная акция — обычно из второй или третьего эшелона — начинает быстрый подъем», — отметил Андрей Килин.

Видео дня. На Госуслугах появился сервис по поиску долгов
Комментарии
Компании , Дмитрий Брейтенбихер , Андрей Килин , Банк ВТБ , ВТБ Капитал
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