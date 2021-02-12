Банк ВТБ завел «комнату» в голосовой социальной сети Clubhouse 

«У нас розничных инвесторов все больше и больше, количество брокерских счетов выросло в 2 раза за прошлый год. Они еще не сбиваются в стаи как на Reddit, когда выбирается жертва, которая разгоняется вверх, но у нас тоже есть достаточно авторитетные телеграм-каналы, где обсуждаются торговые идеи, и периодически мы видим, что та или иная акция — обычно из второй или третьего эшелона — начинает быстрый подъем», — отметил Андрей Килин.