Министерство цифровых технологий подготовило меры поддержки IT-компаний 

Министерство цифровых технологий и массовых коммуникаций России при участии IT-компаний подготовило второй пакет мер по поддержке IT-отрасли, сообщает «Прайм» со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
По словам вице-премьера, в пакет вошли около 50 инициатив. В разработке документа принимали участие 250 представителей отрасли. Меры направлены на стимулирование внутреннего спроса на российские продукты.
В частности, во второй пакет мер вошли: утверждение планов импортозамещения госкомпаниями и переход на отечественное ПО; введение инструментов фискального стимулирования внедрения отечественного ПО и программно-аппаратных комплексов; софинансирование расходов ИТ-компаний на новые разработки и их пилотное внедрение и ряд других.
Минцифры ожидает, что правительство утвердит пакет в марте. Уже готовится план мероприятий по реализации второго пакета. Его также планируется согласовать в марте.
Ранее в пятницу правительство одобрило изменения в закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», предусматривающие бессрочное снижение ставки страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для IT-компаний с 8% до 6%.
Эту ставку также планируется снизить для организаций, осуществляющих проектирование и разработку изделий электронной и компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.
Как сообщал «Рамблер», первый пакет мер для поддержки компаний IT-отрасли президент России Владимир Путин предложил в июне. Среди них — бессрочное снижение ставки налога на прибыль ИТ-компаний с 20 до 3%, существенное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда и снижение ставки страховых взносов с 14 до 7,6%. Документ был подписан президентом в конце июля.