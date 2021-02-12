Министерство цифровых технологий подготовило меры поддержки IT-компаний 

Министерство цифровых технологий и массовых коммуникаций России при участии IT-компаний подготовило второй пакет мер по поддержке IT-отрасли, сообщает «Прайм» со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко

По словам вице-премьера, в пакет вошли около 50 инициатив. В разработке документа принимали участие 250 представителей отрасли. Меры направлены на стимулирование внутреннего спроса на российские продукты.

В частности, во второй пакет мер вошли: утверждение планов импортозамещения госкомпаниями и переход на отечественное ПО; введение инструментов фискального стимулирования внедрения отечественного ПО и программно-аппаратных комплексов; софинансирование расходов ИТ-компаний на новые разработки и их пилотное внедрение и ряд других.

Минцифры ожидает, что правительство утвердит пакет в марте. Уже готовится план мероприятий по реализации второго пакета. Его также планируется согласовать в марте.

Ранее в пятницу правительство одобрило изменения в закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», предусматривающие бессрочное снижение ставки страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для IT-компаний с 8% до 6%.

Эту ставку также планируется снизить для организаций, осуществляющих проектирование и разработку изделий электронной и компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.