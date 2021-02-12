Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
15.02 – 22.02
$
73.00
87.53
Индексы и котировки Brent
62.53
–0.27 Золото
1819.59
–0.16 РТС
1461.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.02
1.2121
+0.0064
01.02
1.2057
09.02
29.01

Министерство цифровых технологий подготовило меры поддержки IT-компаний 

Вероника Полынина 1 час назад
Министерство цифровых технологий подготовило меры поддержки IT-компаний
Фото: depositphotos.com
Министерство цифровых технологий и массовых коммуникаций России при участии IT-компаний подготовило второй пакет мер по поддержке IT-отрасли, сообщает «Прайм» со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
По словам вице-премьера, в пакет вошли около 50 инициатив. В разработке документа принимали участие 250 представителей отрасли. Меры направлены на стимулирование внутреннего спроса на российские продукты.
В частности, во второй пакет мер вошли: утверждение планов импортозамещения госкомпаниями и переход на отечественное ПО; введение инструментов фискального стимулирования внедрения отечественного ПО и программно-аппаратных комплексов; софинансирование расходов ИТ-компаний на новые разработки и их пилотное внедрение и ряд других.
Минцифры ожидает, что правительство утвердит пакет в марте. Уже готовится план мероприятий по реализации второго пакета. Его также планируется согласовать в марте.
Ранее в пятницу правительство одобрило изменения в закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», предусматривающие бессрочное снижение ставки страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для IT-компаний с 8% до 6%.
Эту ставку также планируется снизить для организаций, осуществляющих проектирование и разработку изделий электронной и компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.
Как сообщал «Рамблер», первый пакет мер для поддержки компаний IT-отрасли президент России Владимир Путин предложил в июне. Среди них — бессрочное снижение ставки налога на прибыль ИТ-компаний с 20 до 3%, существенное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда и снижение ставки страховых взносов с 14 до 7,6%. Документ был подписан президентом в конце июля.
Видео дня. На Госуслугах появился сервис по поиску долгов
Комментарии 1
Компании , Дмитрий Чернышенко , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение