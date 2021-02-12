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Кабмин РФ расширил список компаний, в отношении которых введены экономические санкции 

ТАСС и ещё 8 2 часа назад
Мишустин подписал новые санкции против украинских компаний
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка компаний, в отношении которых введены экономические санкции в связи с недружественными действиями Украины. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
Документом вносятся изменения в приложение № 2 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 года № 1300 "О мерах реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 года № 592".
В первоначальном варианте документа перечень юридических лиц, в отношении которых введены специальные экономические меры, состоял из 68 компаний. В настоящем документе их количество было расширено до 84.
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Компании , Михаил Мишустин , Правительство РФ
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