Мишустин подписал новые санкции против украинских компаний

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка компаний, в отношении которых введены экономические санкции в связи с недружественными действиями Украины. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Документом вносятся изменения в приложение № 2 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 года № 1300 "О мерах реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 года № 592".

В первоначальном варианте документа перечень юридических лиц, в отношении которых введены специальные экономические меры, состоял из 68 компаний. В настоящем документе их количество было расширено до 84.