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Эксперт рассказал, как защитить «Северный поток — 2» от санкций США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
ЕС призвали защитить «Севпоток — 2» от санкций США
Фото: Reuters
Санкций США в отношении эксплуатации «Северного потока — 2» позволит избежать только прямое вмешательство Евросоюза, странам которого не выгодна заморозка проекта, считает эксперт Финансового университета при Правительстве Игорь Юшков.
Он отметил, что стратегия США в противостоянии проекту не изменилась: суда, занятые в строительстве газопровода, попадают под санкции. Российская сторона переводила эти корабли в собственность все новых фирм, на чью деятельность американцы никак не могли повлиять.

«Конечно, они также автоматически попадают под санкции, но после завершения строительства их можно элементарно обанкротить, а суда вернуть бывшим владельцам», — сказал Юшков в интервью изданию «Московский комсомолец».

По его словам, эти корабли не смогут работать где-либо за пределами России, однако они и до строительства «Северного потока — 2» были задействованы только в нашей стране.
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Он также считает, что избежать будущих американских санкций в отношении эксплуатации «Северного потока — 2» позволит только прямое вмешательство Евросоюза, странам которого не выгодна заморозка проекта.
Юшков оценил возможность вывести газопровод на полную мощность. Так, из-за того, что последние 12 километров «Северного потока — 2» проходят в территориальных водах Германии, он подпадает под действие Газовой директивы Евросоюза.

«По европейским законам, российская монополия сможет поставлять по трубопроводу только 50% собственного топлива, а другую половину должна отдать конкурентам», — пояснил он.

При этом эксперт подчеркнул, что эта проблема уже решается, для чего создали специальный экологический фонд, который сможет присвоить проекту статус климатически важного для Европы.

«Американским санкциям такой фонд не воспрепятствует, но от Газовой директивы ЕС сможет трубопровод уберечь», — добавил Юшков.

Кроме того, могут разработать также схему продажи газа в 12-километровой зоне от побережья Германии, где не будет действовать Газовая директива.
В пятницу стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку — 2». На этом фоне в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока — 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку — 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
Напомним, США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток — 2», и владельца судна — компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток — 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте отказался германский концерн Bilfinger SE.
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Компании , Игорь Юшков , Газпром , ЕС , Финансовый университет , Сенат США , Деловая газета "Взгляд"
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