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Сбербанк предложил клиентам услугу выпуска цифровой карты 

Майк Габриелян 2 часа назад
Сбербанк предложил клиентам услугу выпуска цифровой карты
Фото: РИА Новости
Услуга выпуска цифровой карты (без пластикового носителя) стала доступна всем клиентам Сбербанка. Оформить ее можно в фирменном онлайн-приложении, сообщает «Прайм».
Чтобы оформить такую карту надо выбрать новую опцию «Давайте без пластика». Новый продукт обладает теми же функциями, что и классический пластиковый вариант.
Сразу после оформления карта готова к использованию. С её помощью можно переводить деньги и платить за товары и услуги.
При этом виртуальную карту в любой момент можно превратить в обычную. Для этого надо отдельно заказать традиционный вариант.
Цифровой продукт легко привязывается к смартфону и позволяет расплачиваться бесконтактным способом.
Пока «цифру» можно оформить лишь для двух видов карт. Это «СберКарта» и «СберКарта Тревел».
Ранее «Рамблер» сообщал, что спрос россиян на банковские карты начал восстанавливаться.
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