Тиньков рассказал о «потере мотивации» для занятия бизнесом 

Теперь он сосредоточится на других задачах, среди которых борьба с онкологией
Олег Тиньков больше не планирует заниматься бизнесом. У него для этого уже «нет мотивации». Как пишет Forbes, основатель Тинькофф банка рассказал об этом в социальной сети Clubhouse.
Свой подход к жизни Тиньков пересмотрел после того, как дважды «едва не умер». Сейчас он намерен сосредоточиться на других задачах. Это решение проблем рака, возрождение программы «Бизнес-секреты».
При этом Тиньков намерен оставаться акционером Тинькофф банка. Однако сейчас он только «присматривает за маркетингом». «Хотим быть вторыми после »Сбера», потому что первыми быть невозможно», — сказал бизнесмен, который уже больше года борется с лейкемией. В начале февраля Тиньков сообщил о создании благотворительного семейного фонда.