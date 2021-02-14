Тиньков рассказал о «потере мотивации» для занятия бизнесом 

Теперь он сосредоточится на других задачах, среди которых борьба с онкологией

Олег Тиньков больше не планирует заниматься бизнесом. У него для этого уже «нет мотивации». Как пишет Forbes, основатель Тинькофф банка рассказал об этом в социальной сети Clubhouse.

Свой подход к жизни Тиньков пересмотрел после того, как дважды «едва не умер». Сейчас он намерен сосредоточиться на других задачах. Это решение проблем рака, возрождение программы «Бизнес-секреты».