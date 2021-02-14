Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
15.02 – 22.02
$
74.63
90.90
Индексы и котировки Brent
62.63
+0.18 Золото
1821.55
+0.12 РТС
1461.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.02
1.2119
+0.0082
02.02
1.2037
09.02
29.01

Тиньков рассказал о «потере мотивации» для занятия бизнесом 

BFM.RU 1 час назад
Тиньков рассказал о «потере мотивации» для занятия бизнесом
Фото: РИА Новости
Теперь он сосредоточится на других задачах, среди которых борьба с онкологией
Олег Тиньков больше не планирует заниматься бизнесом. У него для этого уже «нет мотивации». Как пишет Forbes, основатель Тинькофф банка рассказал об этом в социальной сети Clubhouse.
Свой подход к жизни Тиньков пересмотрел после того, как дважды «едва не умер». Сейчас он намерен сосредоточиться на других задачах. Это решение проблем рака, возрождение программы «Бизнес-секреты».
Тиньков сдал в аренду яхту за 1 млн евро в неделю
При этом Тиньков намерен оставаться акционером Тинькофф банка. Однако сейчас он только «присматривает за маркетингом». «Хотим быть вторыми после »Сбера», потому что первыми быть невозможно», — сказал бизнесмен, который уже больше года борется с лейкемией. В начале февраля Тиньков сообщил о создании благотворительного семейного фонда.
Видео дня. ApplePay теперь принимает биткоины
BFM.RU: последние новости
Mastercard разрешит операции с криптовалютами Mastercard разрешит операции с криптовалютами «Газпром» временно прекратил транзит газа из Белоруссии в Калининград через Литву «Газпром» временно прекратил транзит газа из Белоруссии в Калининград через Литву ФАС завела дело на мобильного оператора Tele2 ФАС завела дело на мобильного оператора Tele2
Компании , Олег Тиньков , Тинькофф банк , Сбербанк России , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение