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X5 заявила о лидерстве в сегменте интернет-торговли 

Артём Кульша 1 час назад
X5 заявила о лидерстве в сегменте интернет-торговли
Фото: ТАСС
X5 Retail Group по итогам 2020 года стала крупнейшим игроком на российском рынке онлайн-продаж с совокупным оборотом в 21,9 млрд рублей с учетом НДС. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«X5 доставил 7,9 млн онлайн-заказов, полученных через собственные вэб— и мобильные платформы, по сравнению с 1,4 млн заказов в 2019 году», — отметили в компании.

Таким образом, оборот онлайн-бизнесов компании в прошлом году вырос на 347%. При этом цифровые сервисы X5 уже доступны в 21 регионе России.

«15 млрд рублей пришлось на долю онлайн-гипермаркета «Перекресток Впрок», 6,9 млрд руб. — на долю сервисов экспресс-доставки из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», а также агрегатора экспресс-доставки «Около»», — пояснили в компании.

Главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман выразил уверенность, что доля ритейлора «на чрезвычайно конкурентном и быстрорастущем российском рынке онлайн-торговли» продуктами питания продолжит расти.

«В 2020 году мы уже достигли 13% доли российского рынка онлайн-торговли продуктами питания по данным Infoline и рассчитываем на дальнейшее увеличение этого показателя», — заверил он.

Как сообщал «Рамблер», ранее аналитики агентства Infoline пришли к выводу, что в 2020 году объем онлайн-продаж продуктов питания в России вырос на 314%. В Москве и Санкт-Петербурге онлайн-продажи в общем торговом обороте продовольствия уже занимают около 2,5%.
Оценивая перспективы сегмента, эксперты склонны полагать, что в течение ближайших 3-4 лет объем рынка достигнет 1 триллиона рублей. Самый бурный рост прогнозируется в Нижнем Новгороде, Казани и Екатеринбурге.
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Комментарии
Компании , Игорь Шехтерман , X5 Retail Group , Advis.ru
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