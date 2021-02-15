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Тиньков принял решение больше не заниматься бизнесом 

Артём Кульша 2 часа назад
Тиньков принял решение больше не заниматься бизнесом
Фото: РИА Новости
Предприниматель Олег Тиньков больше не будет заниматься бизнесом. Об этом, как сообщает «Форбс», он заявил сам.
В марте, как сообщал «Рамблер», Тиньков рассказал, что болен острой формой лейкемии, а в июне — что после трех курсов химиотерапии у него ремиссия на кровяном и молекулярном уровне, но осталось небольшое количество раковых клеток, в связи с чем он решил делать пересадку костного мозга. Позже пересадка стволовых клеток состоялась.
На днях в социальной сети Clubhouse Тиньков рассказал, что после болезни пересмотрел свой подход к жизни и понял, что больше не хочет и не станет заниматься бизнесом.

«Я на пенсии», — объявил он.

Тиньков уточнил, что остается акционером «Тинькофф банка», присматривает за маркетингом, иногда подключается к совещаниям в зуме, но больше не занимается операционным управлением в компании.
Он рассказал, что в настоящее время ему важнее то, что останется после него. Тиньков сообщил, что зарегистрировал свой фонд борьбы с лейкемией и возрождает YouTube-шоу «Бизнес-секреты» в новом формате. В течение недели выйдет новый эпизод передачи с «суперэксклюзивным» гостем.
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Комментарии 2
Компании , Олег Тиньков , Тинькофф банк
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