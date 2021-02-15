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Почти половина российских компаний запланировала рост цен 

Лера Букина 34 минуты назад
Около половины российских компаний (44%) прогнозируют рост цен на свои продукты и услуги в рамках 8-10% в 2021 году, пишет «Прайм» со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР). В нем приняли участие более 6 тысяч организаций.
При этом в компаниях ждут и увеличения спроса на свою продукцию.
В отличие от кризисов, которые были ранее, 43% компаний собираются увеличиваться за счет выхода на новые рынки внутри России, заявила вице-президент, директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова в ходе презентации исследования.
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Также стало известно, что треть компаний решили развивать бизнес за счет естественного роста, что характерно для посткризисного периода. Каждая пятая российская компания собирается выводить на рынок новые товары и услуги. 15% предприятий собираются выходить на новые рынки за границей.
По данным исследования, ограничения, связанные с пандемией, являются основным барьером для развития бизнеса. Также было упомянуто об увеличении тарифов на услуги естественных монополий как об одной из главных преград, о сокращении спроса и об оттоке клиентов. В качестве желаемых стимулов для процветания организации назвали отмену ограничений, новые партнерства для освоения рынков, уменьшение либо субсидирование регулируемых тарифов со стороны государства.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2020 году больше всего инфляцию ощутили обеспеченные домохозяйства в связи с ростом цен на импортные товары, в частности автомобили, доля которых в потребительской корзине граждан с высоким уровнем дохода остается высокой. Такого мнения придерживаются эксперты.
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