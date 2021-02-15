Почти половина российских компаний запланировала рост цен 

Около половины российских компаний (44%) прогнозируют рост цен на свои продукты и услуги в рамках 8-10% в 2021 году, пишет «Прайм» со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР). В нем приняли участие более 6 тысяч организаций.

При этом в компаниях ждут и увеличения спроса на свою продукцию.

В отличие от кризисов, которые были ранее, 43% компаний собираются увеличиваться за счет выхода на новые рынки внутри России, заявила вице-президент, директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова в ходе презентации исследования.

Также стало известно, что треть компаний решили развивать бизнес за счет естественного роста, что характерно для посткризисного периода. Каждая пятая российская компания собирается выводить на рынок новые товары и услуги. 15% предприятий собираются выходить на новые рынки за границей.

По данным исследования, ограничения, связанные с пандемией, являются основным барьером для развития бизнеса. Также было упомянуто об увеличении тарифов на услуги естественных монополий как об одной из главных преград, о сокращении спроса и об оттоке клиентов. В качестве желаемых стимулов для процветания организации назвали отмену ограничений, новые партнерства для освоения рынков, уменьшение либо субсидирование регулируемых тарифов со стороны государства.