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Российский миллиардер установил рекорд по богатству 

Lenta.ru 1 час назад
Состояние Потанина увеличилось до 30 млрд долларов
Фото: ТАСС
Российский миллиардер, совладелец «Норникеля» Владимир Потанин установил рекорд по богатству. Его состояние выросло до 30 миллиардов долларов впервые в истории российского Forbes, пишет издание.
Причиной увеличения капитала Потанина стал рост стоимости акций его компании. По состоянию на 19:15 мск 15 февраля бумаги «Норникеля» торговались на уровне 26 290 рублей за штуку. Для сравнения, 1 февраля стоимость акции составляла 24 866 рублей. В конце декабря 2020 года она была на уровне 23 682 рубля.
Как отмечает Forbes, росту состояния Потанина не помешала даже авария на ТЭЦ-3 в Норильске, которая произошла 29 мая 2020 года. В результате разгерметизации резервуара с дизельным топливом из него вылилось 20 тысяч кубометров нефтепродуктов. Суд обязал «Норникель» выплатить компенсацию в размере 146,1 миллиарда рублей.
Как пояснил старший директор, руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов, решение суда не повлияло на оценку компании инвесторами, поскольку деньги на выплату компенсации зарезервированы в бюджете «Норникеля». Даже если решение по штрафу не будет изменено, оно не отразится на дивидендах компании.
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Комментарии 2
Компании , Максим Худалов , Владимир Потанин , Норникель , Forbes
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