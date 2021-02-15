Состояние Потанина увеличилось до 30 млрд долларов

Российский миллиардер, совладелец «Норникеля» Владимир Потанин установил рекорд по богатству. Его состояние выросло до 30 миллиардов долларов впервые в истории российского Forbes , пишет издание.

Причиной увеличения капитала Потанина стал рост стоимости акций его компании. По состоянию на 19:15 мск 15 февраля бумаги «Норникеля» торговались на уровне 26 290 рублей за штуку. Для сравнения, 1 февраля стоимость акции составляла 24 866 рублей. В конце декабря 2020 года она была на уровне 23 682 рубля.

Как отмечает Forbes, росту состояния Потанина не помешала даже авария на ТЭЦ-3 в Норильске, которая произошла 29 мая 2020 года. В результате разгерметизации резервуара с дизельным топливом из него вылилось 20 тысяч кубометров нефтепродуктов. Суд обязал «Норникель» выплатить компенсацию в размере 146,1 миллиарда рублей.