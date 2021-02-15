Состояние Потанина достигло 30 млрд долларов

15 февраля состояние Владимира Потанина, согласно данным Forbes Real Time, достигло 30 млрд долларов. Этот показатель — рекордный для российских миллиардеров.

Причиной роста состояния Потанина стало подорожание акций «Норникеля». Как отмечает Forbes, 30 декабря бумаги компании стоили 23 682 рубля, 1 февраля — 24 866 рублей, а вечером 15 февраля они торговались по 26 290 рублей за штуку. Акции «Норникеля» растут даже несмотря на штраф в размере 146 млрд рублей, который компании пришлось заплатить из-за разлива нефтепродуктов в Норильске, произошедшего в мае 2020 года.

По мнению аналитиков, инвесторы проигнорировали решение о штрафе, так как компания ранее сообщила, что деньги на компенсацию ущерба зарезервированы в бюджете компании и не отразятся на выплате дивидендов акционерам.

Вместе с Потаниным на фоне рекордного за пять лет роста цен на металлы разбогатели и другие российские металлурги. Состояние совладельца «Северстали» Алексея Мордашова сейчас оценивается в 28,4 млрд долларов, совладельца НЛМК Владимира Лисина — в 26 млрд долларов.

Как сообщал «Рамблер», в январе 2021 года совокупное состояние 23 российских миллиардеров увеличилось на 1,37 млрд долларов. Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, больше всего удалось заработать Владимиру Потанину. За месяц он разбогател на 704 млн долларов.