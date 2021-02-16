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Банк «Траст» отстает от собственных планов по возврату средств ЦБ 

Вероника Полынина 1 час назад
Банк «Траст» отстает от собственных планов по возврату средств ЦБ
Фото: РИА Новости
Эксперты объяснили, почему банк «Траст» не сможет полностью и в срок вернуть Банку России 482 млрд рублей.
По мнению главного редактора FinNews Владимира Шевченко, банк отстает от собственных планов по возврату средств ЦБ РФ из-за проблем с продажей активов.
Шевченко напомнил, что в июне 2019 года банк «Траст» впервые попытался продать бизнес-центр премиум-класса Dominion Tower, построенный в Москве в 2015 году по проекту известного британского архитектора Захи Хадид. Банк выставил здание на продажу за 3 млрд рублей, однако им никто не заинтересовался.
В феврале 2020 года банк «Траст» на специально созванной пресс-конференции объявил о планах продать 20 объектов недвижимости, выручив за них 8 млрд рублей. В числе объектов был и Dominion Tower, его стоимость выросла до 3,2 млрд рублей.
Эксперт отмечает, что банк был уверен, что продажа состоится.
Председатель правления Александр Соколов заявлял, что «на достаточно высокой степени готовности ведутся переговоры с потенциальными интересантами», однако сделка снова не состоялась.
В июне 2020 года «Траст» попытался реализовать Dominion Tower еще раз — объявление о продаже объекта появилось на сайте частных объявлений «Авито».
В сентябре 2020 года была осуществлена еще одна попытка продать Dominion Tower, на этот раз по цене 2,534 млрд рублей. И снова покупателя на бизнес-центр не нашлось.
В феврале 2021 года появилась информация, что «Траст» вновь собирается выставить Dominion Tower на продажу.
По мнению эксперта, подобные неудачи ставят под сомнение саму возможность для банка «Траст» к концу 2023 года вернуть в ЦБ 482 млрд рублей полностью и в срок.

«Возможно, регулятору стоит пересмотреть свои планы в отношении банка «Траст», — считает Шевченко.

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