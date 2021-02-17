Агрегаторы такси объяснили рост цен в Москве 

Рост цен на такси в Москве объясняется невыходом таксистов на работу и увеличением средней продолжительности поездки из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает РИА Новости.

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», в Департаменте транспорта Москвы обратили внимание на рост тарифов у агрегаторов такси в два-три раза на фоне увеличения спроса из-за непогоды.

«Завышение цены уже не первый раз происходит именно тогда, когда такси особенно нужно городу. Такая практика лишает многих пассажиров доступных поездок», — заявили там.

В пресс-службе «Яндекс. Такси» объяснили рост цен тем, что каждый пятый таксист не вышел на смену по разным причинам, вызванным снегопадом, а те, кто вышел, выполняли заказы дольше обычного также из-за непогоды.

«Мы со своей стороны предупреждали пользователей и предлагали им либо оставаться дома, либо пересесть на метро», — добавили там.

В пресс-службе «Ситимобила» сообщили, что средняя продолжительность поездок из-за снегопада выросла на 17%, и назвали справедливым то, что водители получают более высокое вознаграждение за более долгую поездку.