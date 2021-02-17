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Спрос на услуги маникюра в салонах красоты Москвы упал на 19% 

Лера Букина 1 час назад
Спрос на услуги маникюра в салонах Москвы упал на 19%
Фото: РИА Новости
Среднее число услуг маникюра в салонах красоты Москвы и Санкт-Петербурга за 2020 год сократилось на 19% и 28% соответственно, пишет «Коммерсант» со ссылкой на оператора онлайн-касс «Эвотор».
Согласно подсчетам аналитиков, в январе 2021 года данный показатель в среднем по стране уменьшился на 13%.
В Ассоциации предпринимателей индустрии красоты (АПИК) оценивают сокращение сопоставимых продаж в сегменте ногтевого сервиса год к году на 30–32% по стране, заявила вице-президент организации и соучредитель сети салонов «Пальчики» Нина Литвинова.
Такая динамика обусловлена падением доходов граждан, считают в «Эвоторе». Согласно данным Росстата, в 2020 году показатель уменьшился на 3,5% с учетом инфляции.
Основной причиной уменьшения популярности услуги маникюра является отток людей из офисов, считает Литвинова. Она добавила, что самое большое падение выручки фиксируется в точках, которые рассчитаны на деловой трафик.
По прогнозам Литвиновой, данные заведения в ближайшем будущем будут смещаться в спальные районы ради того, чтобы быть ближе к своей аудитории.
Также на трафик в салонах красоты могло повлиять увеличение количества самозанятых, многие из которых во время пандемии коронавируса стали оказывать услуги маникюра на дому, полагают в «Эвоторе».
Маловероятно, что переход на такой формат работы носит массовый характер, считает основательница сети 4Hands Татьяна Шутова. По ее словам, средний чек в сегменте находится на уровне 1,5 тысяч рублей. Потребителю удобнее посетить салон красоты, чем вызывать мастера на дом, считает она.
Эксперты «Эвотора» полагают, что сокращение трафика в салонах может быть вызвано и тем, что ряд потребителей стали делать маникюр самостоятельно.
Также предполагается, что на трафик повлияло подорожание услуги маникюра. Так, средний чек в Москве вырос на 10%, в Санкт-Петербурге — на 15%, следует из данных «Эвотора».
Рынок восстановится не менее чем через три года, считает владелец сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.
По мнению Литвиновой, спрос станет восстанавливаться в сентябре-октябре, но уверяет, что возвращение к докризисным показателям будет возможно только после снятия любых ограничений.
Ранее «Рамблер» сообщал, что около половины российских компаний (44%) прогнозируют рост цен на свои продукты и услуги в рамках 8-10% в 2021 году. Данные приводит Центр стратегических разработок (ЦСР).
Видео дня. СМИ предупредили о возможном росте цен на колбасу
Комментарии
Компании , Игорь Стоянов , Нина Литвинова
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