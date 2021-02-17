Законопроект о налогообложении криптовалют принят Госдумой в первом чтении 

Госдума в ходе заседания приняла в первом чтении законопроект о признании криптовалют имуществом и регулировании налогообложения в сфере оборота цифровых валют.
Законопроектом предлагается признать цифровую валюту имуществом для регулирования налогообложения.
Также документом предлагается установить право и обязанность физических и юридических лиц сообщать в налоговые органы о цифровой валюте — об обороте средств и остатке, в случае если сумма поступлений либо списаний цифровой валюты за календарный год превышает сумму, эквивалентную 600 тыс. руб.
Кроме того, вводится обязанность таких лиц уплачивать налоги, а также ответственность за неуведомление налоговых органов и неуплату налогов.
Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента правительством РФ.