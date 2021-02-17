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Госдума приняла в первом чтении законопроект о налогообложении криптовалют 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Госдума одобрила законопроект о налогообложении криптовалют
Фото: Вечерняя Москва
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о налогообложении криптовалют. Документ признает цифровую валюту имуществом. Это позволит владельцам рассчитывать на юридическую защиту в случае каких-либо незаконных действий.
Так, согласно законопроекту, доходы с операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. В налоговый орган нужно будет предоставить декларацию, если сумма операций превысит 600 тысяч рублей в год. При этом криптовалюта не будет подлежать амортизации.
Для нарушителей предусмотрен штраф в размере 40 процентов от неуплаченной суммы по таким операциям, сообщает РИА Новости.
Ранее эксперт объяснил, почему не стоит вкладываться в биткоины.
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Компании , Федеральная налоговая служба , Госдума , РИА Новости
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