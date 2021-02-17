Путин: Москву хотят заставить расплатиться за украинский кризис

Владимир Путин объяснил причины ажиотажа вокруг «Северного потока — 2». По словам российского главы, Москву хотят заставить расплатиться за украинский кризис, инспирированный западными странами. Среди противников строительства, кроме Украины и США, числятся также Польша и страны Прибалтики.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что противники газопровода «Северный поток — 2» хотят заставить Россию «расплатиться» за ситуацию на Украине. Об этом он сообщил в ходе встречи с лидерами думских фракций 17 февраля.

«Почему все так крутятся вокруг «Северного потока — 2»? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине», — считает Путин.

Тем не менее, сейчас строительство СП-2 завершено более чем на 95%. Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что проект будет закончен, несмотря на «деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов Америки». Он также подчеркнул, что газопровод представляет собой сугубо коммерческий проект, который совместно с «Газпромом» реализуют иностранные компании, «которые заинтересованы в поставках газа из России».

Вашингтон объясняет свои действия «заботой о Европе». Американские политики уверены, что, если Россия начнет поставлять газ европейским странам по этому трубопроводу, то станет монополистом на газовом рынке Европы. Это, в свою очередь, как утверждают в США позволит Москве использовать проект в политических целях.

В январе 2020 года Владимир Путин заявил, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано. Это заявление было сделано после выхода из проекта ряда европейских компаний, объяснивших свое решение американскими санкциями против участников строительства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал американские санкции «грубым давлением» на европейский бизнес и примером недобросовестной конкуренции. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас также заявил, что США пренебрегают правом и суверенитетом Европы, когда угрожают санкциями против «Северного потока — 2».

Он подчеркнул, что европейская энергетическая политика формируется в Европе, а не в Вашингтоне. Попытки же США остановить строительство газопровода угрожают и европейским предприятиям.

Кроме того, в феврале прошлого года в ходе опроса немцы высказались об их отношении к строительству «Северного потока — 2». Две трети граждан Германии считают российский проект «Северный поток — 2» безопасным. При этом около 90% немцев уверены, что противодействие газопроводу со стороны США связано с попытками Вашингтона увеличить поставки СПГ в Европу, свидетельствуют данные опроса социологического института Forsa.

Логично, что и Украина выступает против прокладки «Северного потока — 2». В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу. Лидеры Латвии и Литвы наряду с президентом Польши считают, что у строительства газопровода политические мотивы.

Киев также призывал ФРГ не защищать «Северный поток — 2».