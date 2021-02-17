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Путин объяснил действия противников «Северного потока — 2» 

Вероника Полынина 1 час назад
Путин объяснил действия противников «Северного потока — 2»
Фото: Reuters
Противники газопровода «Северный поток — 2» хотят заставить Россию «расплатиться» за ситуацию на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций, передает «Интерфакс».

«Почему все так крутятся вокруг «Северного потока — 2»? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине», — сказал президент.

«Северный поток — 2», как сообщал «Рамблер», — трубопровод из российского Выборга до немецкого Грайфсвальда. Он проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства — Украину, Белоруссию и Польшу. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока» составляет 55 миллиардов кубических метров газа.
Резко против его строительства выступают США, которые ввели санкции против компаний, задействованных в проекте. К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы. Осталось уложить 120 км в водах Дании и более 28 км — в водах Германии.
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Компании , Владимир Путин , Интерфакс
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