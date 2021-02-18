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Чистый убыток Airbus сократился на 17% 

Прайм и ещё 1 55 минут назад
Чистый убыток Airbus сократился на 17%
Фото: РИА Новости
Чистый убыток авиастроительного концерна Airbus по итогам прошлого года снизился на 16,8% по сравнению с 2019 годом, до 1,133 миллиарда евро, говорится в пресс-релизе компании.
Убыток на акцию составил 1,45 евро против убытка в 1,75 евро в 2019 году. Выручка за прошедший год при этом снизилась на 29% — до 49,912 миллиарда евро.
По итогам прошлого квартала компания получила чистую прибыль в 1,553 миллиарда евро, тогда как за четвертый квартал предшествовавшего года был получен убыток в размере 3,548 миллиарда евро. Прибыль на акцию составила 1,98 евро против убытка в 4,56 евро годом ранее. Квартальная выручка снизилась на 19% — до 19,757 миллиарда евро.
За четвертый квартал подразделения Helicopters и Defence and Space показали рост выручки на 15% и 10% соответственно. Выручка основного подразделения, на которое приходится почти 80% дохода, снизилась на 27% в годовом выражении — до 13,979 миллиарда евро.
Чистый объем заказов на коммерческие самолеты компании по итогам года составил 268 авиалайнеров против 768 в 2019 году. Общий объем портфеля заказов компании по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 7,184 тысячи самолетов. Компания отмечает, что в 2021 году для отрасли остается много неопределенности, поскольку коронавирус продолжает сказываться на экономике и обществе.
Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников по состоянию на 31 декабря составляло 134,93 тысячи человек.
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