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Названа самая упоминаемая в зарубежных СМИ российская компания 

Артём Кульша 1 час назад
«Газпром» стал самой упоминаемой в зарубежных СМИ российской компанией
Фото: РИА Новости
«Газпром» — наиболее упоминаемая в 2020 году российская компания в зарубежных средствах массовой информации. Об этом сообщает ТАСС.
Эксперты компании LexisNexis проанализировали упоминаемость в прессе 100 крупнейших компаний России из рейтинга RAEX600 и подготовили список самых упоминаемых из них в иностранных СМИ из собственной базы.
«Газпром» занял первое место — более 27,2 тысячи упоминаний. Зарубежные журналисты много писали о строительстве газопровода «Северный поток — 2», поставках газа в Сербию и Боснию и Герцеговину и формировании цены на газ для Белоруссии.
Второе место заняла «Роснефть» — свыше 14,1 тысячи упоминаний. СМИ писали о прекращении ее деятельности в Венесуэле и сделке на поставку двух миллионов тонн нефти в Индию.
Третье место занял «Лукойл» (более 10,8 тысячи упоминаний), четвертое — «Яндекс» (7,7 тысячи), пятое — «Аэрофлот» (6,6 тысячи), шестое —«Сбербанк» (6,2 тысячи), седьмое — «Норникель» (3,6 тысячи), восьмое — «Евраз» (шесть тысяч), девятое — «Росатом» (5,3 тысячи), 10-е — «Русал» (4,2 тысячи).
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Комментарии
Компании , Газпром , Аэрофлот , Евраз , Сбербанк России , Яндекс , Лукойл , Росатом , Роснефть , Норникель , Русал
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