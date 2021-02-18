«Газпром» стал самой упоминаемой в зарубежных СМИ российской компанией

«Газпром» — наиболее упоминаемая в 2020 году российская компания в зарубежных средствах массовой информации. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперты компании LexisNexis проанализировали упоминаемость в прессе 100 крупнейших компаний России из рейтинга RAEX600 и подготовили список самых упоминаемых из них в иностранных СМИ из собственной базы.

«Газпром» занял первое место — более 27,2 тысячи упоминаний. Зарубежные журналисты много писали о строительстве газопровода «Северный поток — 2», поставках газа в Сербию и Боснию и Герцеговину и формировании цены на газ для Белоруссии.