ЦБ обвинил банки в увеличении дохода «хищническими» методами 

Эльвира Набиуллина, Некоторые банки в России пытаются нарастить прибыль, используя нелегальные, «хищнические» схемы. Об этом сегодня заявила глава ЦБ пишет «Интерфакс».

«Есть примеры банков, к сожалению, их немало, которые пытаются увеличить доходы за счет недобросовестных практик, используя разного рода хищнические схемы. Были такие, кто ударился во все тяжкие, занялся нелегальными операциями, как например оказание услуг онлайн-казино», — рассказала Набиуллина на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

Она отметила, что регулятор внимательно следит за ситуацией и, если банковское сообщество будет не в силах «справиться с соблазном», в том числе с навязыванием услуг потребителям, введением их в заблуждение относительно цены продукта, а также незаконными операциями, то будут приняты меры.

Как сообщал «Рамблер», сегодня руководство Центробанка провело ежегодную встречу с кредитными организациями. В ходе нее Набиуллина пообещала, что ЦБ доработает концепцию цифрового рубля и в начале лета вынесет ее на общественное обсуждение.