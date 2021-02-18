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ЦБ обвинил банки в увеличении дохода «хищническими» методами 

Алиса Селезнёва 12 минут назад
ЦБ обвинил банки в увеличении дохода «хищническими» методами
Фото: ТАСС
Некоторые банки в России пытаются нарастить прибыль, используя нелегальные, «хищнические» схемы. Об этом сегодня заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет «Интерфакс».

«Есть примеры банков, к сожалению, их немало, которые пытаются увеличить доходы за счет недобросовестных практик, используя разного рода хищнические схемы. Были такие, кто ударился во все тяжкие, занялся нелегальными операциями, как например оказание услуг онлайн-казино», — рассказала Набиуллина на встрече, организованной Ассоциацией банков России.

Она отметила, что регулятор внимательно следит за ситуацией и, если банковское сообщество будет не в силах «справиться с соблазном», в том числе с навязыванием услуг потребителям, введением их в заблуждение относительно цены продукта, а также незаконными операциями, то будут приняты меры.
Как сообщал «Рамблер», сегодня руководство Центробанка провело ежегодную встречу с кредитными организациями. В ходе нее Набиуллина пообещала, что ЦБ доработает концепцию цифрового рубля и в начале лета вынесет ее на общественное обсуждение.
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Комментарии
Компании , Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , Интерфакс
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