В «Яндекс. Еде» нашли десятки ресторанов-клонов 

Пользователь «Яндекс. Еды» Юрий Кастов обнаружил в системе сервиса десятки клонов ресторанов, которые предлагали клиентам одинаковое меню, просто меняя свои названия по ночам. Его статья появилась на сайте vc.ru.

По словам мужчины, полгода назад он заметил в «Яндекс. Еде» два ресторана с идентичным меню, одинаковыми ИП и адресом. Тогда он просто написал в поддержку о своих подозрениях.

В ночь на 17 февраля 2021 года Кастов решил заказать еду через сервис доставки и вновь наткнулся на схожее оформление товаров у якобы разных заведений. Впоследствии пользователь сервиса нашёл одинаковое меню в четырёх ресторанах. Он позвонил в службу поддержки «Яндекса» , но там ему сказали, что, если рестораны работают под одним ИП и при этом готовят разную кухню, они тем самым ничего не нарушают.

«Да, кухня у ресторанов указана разная, но меню-то идентичное!», — возмутился Кастов.

В итоге он продублировал своё обращение в службу поддержки по почте и решил поискать других ресторанных клонов. По словам Кастова, только за одну ночь ему удалось найти 45 заведений, которые «копируют» ассортимент трёх ли четырёх реальных ресторанов. К примеру, фотографии некоторых блюд у них могли отличаться только цветокоррекцией.

Кастов составил таблицу найденных им клонов и обнаружил, что адреса заведений в карточках товаров и в URL-страницах отличаются. По его мнению, в URL сохранялся оригинальный адрес ресторана, который заполнялся при регистрации, но потом рестораторы просто брали и меняли его на новый. Кроме того, они изменяли и сами названия ресторанов, предположил Кастов. Так, ночью одно из заведений называлось на сайте сервиса Viva Italia, а уже утром — «Генацвале №1». При этом ИП и адрес оставались теми же.

Из записанных на одного человека ресторанов пользователь сервиса даже нашёл рекордсмена — некого Владимира Шамановского. От его ИП действовало 29 ресторанов, которые, по мнению Юрия, — просто клоны петербургского ресторана «Мама На Даче».

«Вот так и выходит, что ты хочешь кушать, ищешь откуда заказать, смотришь разные рестораны, а выходит так, что заказываешь все равно из одного места. Зато какой выбор ресторанов в списке! Больше 50!», — написал он.

Юрий также обнаружил, что после его ночного звонка в службу поддержки 21 ресторан из составленной им таблицы перестал отображаться в «Яндекс. Еде» либо прекратил доставлять заказы по его адресу. Хотя за несколько часов до этого все они ещё были на месте и работали.

Реакция «Яндекса»

В комментариях к статье представитель «Яндекс. Еды» пояснил, что описанные Юрием Кастовым махинации обычно происходили ночью. В это время, указал он, сервис показывает мало ресторанов, и заведения с низким рейтингом действительно могут выходиться вверх и быть заметнее пользователям.

«Этим пользуются недобросовестные рестораторы, подключая к сервису сразу несколько "заведений". Мы боремся с такими накрутками и отключаем подобных партнёров от сервиса», — сообщил он.

Также представитель компании рассказал, что сейчас в «Яндексе» уже разработали алгоритм, который сможет выявлять клонов автоматически. При этом он подчеркнул, что в соседстве ресторанов на одном адресе нарушения нет, так как они могут работать по модели dark kitchen. Она предполагает, что на одной кухне готовят блюда для нескольких виртуальных ресторанов разных концепций. Всего же с конца осени за накрутки и другие нарушения правил «Яндекс. Еда» отключила от сервиса около тысячи заведений, добавил представитель компании.