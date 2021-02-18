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ЦБ аннулировал лицензию у «Конкорд управление активами» 

ТАСС и ещё 2 5 часов назад
ЦБ аннулировал лицензию у «Конкорд управление активами»
Фото: РИА Новости
ЦБ РФ в четверг принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленную АО "Конкорд управление активами", говорится в материалах регулятора.

"Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России при осуществлении деятельности на основании лицензии управляющей компании по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами", — поясняет банк.

Компания была основана в 1994 году и получила известность под именем УК "Достояние". В 2013 году в рамках ребрендинга была переименована в УК EG Capital Partners, а в 2018 году — в Concord Asset Management. Компания предоставляет услуги доверительного управления активами институциональных и корпоративных инвесторов, а также по управлению активами для частных клиентов.
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Компании , Центральный банк России
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