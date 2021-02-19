ЦБ поторопил банки с переходом на Систему быстрых платежей 

Банк России направил банкам письмо, в котором говорится о том, что им необходимо быстрее подключать сервисы в Системе быстрых платежей (СБП). Регулятор попросил кредитные организации ускорить процедуру внедрения платежей по QR-кодам, переводов от юридических лиц физическим и переводов между физическими лицами по запросу получателя средств, пишет РБК.

Также в письме указано, что ряд банков запланировали процесс по подключению сервисов c2b/b2b, c2cpull на период, приближенный к дате, с которой нужно обеспечить предоставление услуги клиентам, что является рискованным из-за возможного несоблюдения установленных нормативом сроков.

Также стало известно от представителя ЦБ РФ, что системно значимым банкам необходимо внедрить данные сервисы к 1 октября 2021 года, а банкам с универсальной лицензией — к 1 апреля 2022 года.

«Нас беспокоит тот факт, что многие банки откладывают эти процедуры на последний момент. Мы видим в этом риски несоблюдения сроков, а значит клиенты этих банков будут лишены возможности осуществлять указанные платежи через СБП», — отметил он.

Альфа-банк и Совкомбанк. Как стало известно Банку России, в настоящее время, с2b-операции (платежи от физического лица юридическому, в том числе оплата покупок по QR-коду) подключили 42 банка, в частности, девять системно значимых. Отмечается, что из крупнейших кредитных организаций такие переводы не подключили Сбербанк

Существуют сложности с выделением ресурсов в ходе подключения к сервисам, говорит директор департамента цифрового развития розничного бизнеса Росбанка Павел Меньшиков. Низкая потребность магазинов в данном сервисе является одним из факторов, почему банки не спешат подключать QR-платежи, полагает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов . Кроме того, по его словам, есть трудности оспариваний транзакций за неоказанную услугу.