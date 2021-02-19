Действующий завод захотели продать на Авито

«Продам действующий керамзитный завод. Высокоприбыльный и серьезный бизнес», — указано в объявлении. Общая цена объектов составляет 361 млн рублей. Соответствующие объявления появились на Avito.ru

Потенциальный покупатель может приобрести земельный участок площадью 1,75 гектара, производственные и офисные помещения, электрическую подстанцию, керамзитовую емкость и иные объекты. Продавец утверждает, что бизнес может окупиться в течение двух — трех лет. Цена объекта — 273 миллиона рублей.

Другой объект располагается в поселке Матмассы и продается в связи с переездом предпринимателя в другой регион. В рамках продажи пекарни реализуется производственно-административное здание с пекарским оборудованием, офисными помещениями и столовой. Купить заведение общепита предлагается за 88 миллионов рублей.

На момент публикации материала оба объекта не реализованы.