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В Тюмени на Авито продают действующий завод 

РИА «ФедералПресс» и ещё 1 35 минут назад
Действующий завод захотели продать на Авито
Фото: ТАСС
Общая цена объектов составляет 361 млн рублей. Соответствующие объявления появились на Avito.ru

«Продам действующий керамзитный завод. Высокоприбыльный и серьезный бизнес», — указано в объявлении.

Потенциальный покупатель может приобрести земельный участок площадью 1,75 гектара, производственные и офисные помещения, электрическую подстанцию, керамзитовую емкость и иные объекты. Продавец утверждает, что бизнес может окупиться в течение двух — трех лет. Цена объекта — 273 миллиона рублей.
Другой объект располагается в поселке Матмассы и продается в связи с переездом предпринимателя в другой регион. В рамках продажи пекарни реализуется производственно-административное здание с пекарским оборудованием, офисными помещениями и столовой. Купить заведение общепита предлагается за 88 миллионов рублей.
На момент публикации материала оба объекта не реализованы.
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