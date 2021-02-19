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Маск снова стал самым богатым человеком в мире 

Лера Букина 1 час назад
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вновь стал богатейшим человеком в мире по версии Bloomberg, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса второй раз с начала года, пишет РБК.
В Bloomberg заявили, что за день состояние Маска стало больше на $9,2 млрд Оно оценивается в $200 млрд Что касается состояния Безоса, то его агентство оценивает в $194 млрд (плюс $1 млрд), он снова занял вторую строчку в рейтинге.
Напомним, в результате очередного раунда размещения ценных бумаг SpaceX привлекла $850 млн, а общая стоимость компании увеличилась до $74 млрд
Илон Маск объявил о создании новой криптовалюты
Первое место впервые Маск занял в начале января в связи с ростом на торгах акций Tesla на 5,38%. В то время состояние бизнесмена оценивалось в $188,5 млрд Безос, в свою очередь, вернул себе лидирующее положение к середине февраля, но спустя всего два дня его потерял.
Третье место в рейтинге Bloomberg занимает основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием $136 млрд
Ранее «Рамблер» сообщал, что богатейшие россияне заработали 1,37 миллиарда долларов в январе.
Комментарии 10
Компании , Видео , Джефф Безос , Билл Гейтс , Илон Маск , Amazon , SpaceX , Microsoft , Bloomberg
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