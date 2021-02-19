Маск снова стал самым богатым человеком в мире 

В Bloomberg заявили, что за день состояние Маска стало больше на $9,2 млрд Оно оценивается в $200 млрд Что касается состояния Безоса, то его агентство оценивает в $194 млрд (плюс $1 млрд), он снова занял вторую строчку в рейтинге.

Напомним, в результате очередного раунда размещения ценных бумаг SpaceX привлекла $850 млн, а общая стоимость компании увеличилась до $74 млрд

Первое место впервые Маск занял в начале января в связи с ростом на торгах акций Tesla на 5,38%. В то время состояние бизнесмена оценивалось в $188,5 млрд Безос, в свою очередь, вернул себе лидирующее положение к середине февраля, но спустя всего два дня его потерял.

Третье место в рейтинге Bloomberg занимает основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием $136 млрд