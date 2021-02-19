Бизнесу предложили разрешить регистрироваться без офиса 

Минэкономразвития, Минфин и ФНС, Российским компаниям могут разрешить отказаться от официального физического адреса регистрации в пользу электронной почты. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил ведомствам проработать данный вопрос. В работе задействованы Корпорация МСП пишут «Известия», ссылаясь на протокол совещания у первого вице-премьера.

Так, под нововведением подразумевается замена юридического адреса регистрации компании, который указан в ЕГРЮЛ, на электронный, пояснил «Известиям» близкий к правительству источник. Подтолкнул к этому массовый переход компаний на удаленную работу в связи с пандемией.

По словам собеседника издания, обязательные уведомления, в частности сообщения контрольно-надзорных органов, ФНС, Росстата , претензии от контрагентов, могут приходить и на электронную почту.

Предполагается, что вести базу адресов будет Федеральная налоговая служба. Целевой аудиторией новшества станут организации, которые работают дистанционно и не привязаны к физической инфраструктуре, заявил источник. Позже это распространится на бизнесы всех размеров и отраслей.

Сопредседатель « Деловой России » Антон Данилов-Данильян одобряет введение электронной регистрации. Он отмечает, что нововведение является большим плюсом для бизнеса. Жизнь дистанционных работников будет улучшена, поскольку они не будут вынуждены оплачивать аренду регистрации, считает он. Кроме того, это избавит от так называемых адресов массовой регистрации, где компании «прописываются», но в действительности не присутствуют, заключает Данилов-Данильян.

Вопрос требует тщательной проработки, так как в настоящее время он имеет риск появления организаций, которые будут регистрироваться, не имея ни офиса, ни штата, отметил партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе