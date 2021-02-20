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Вильнюс предложил остановить строительство «Северного потока — 2» до выборов в Госдуму 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 11 часов назад
Вильнюс предложил остановить строительство СП-2 до выборов в Госдуму
Фото: РИА Новости
Строительство газопровода «Северный поток — 2» следует приостановить до выборов в Госдуму России, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Ландсбергис заявил в интервью информагентству Reuters, что приостановка послужит компромиссом между сторонниками и противниками газопровода. К укладке труб, на его взгляд, следует вернуться, когда Европа «будет иметь дело с демократически избранными властями России», передает Deutsche Welle.
Он добавил, что возможное заключение газовых контрактов с Москвой «не пошлет России правильный сигнал, а также раздробит европейское единство».
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Напомним, выборы депутатов Госдумы VIII созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября.
Ранее сообщалось, что администрация президента США представит доклад по дополнительным санкциям в отношении газопровода «Северный поток — 2». Также стало известно, что Вашингтон может ввести санкции против российского судна «Фортуна» и его собственника — компании «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции.
Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток — 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что вопрос о статусе «Северного потока — 2» после исследования профильной службой Еврокомиссии закрыт для всех, кто уважает закон.
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Компании , Габриэлюс Ландсбергис , Сергей Лавров , Владимир Путин , Еврокомиссия , Администрация США , Deutsche Welle , Reuters
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