Вильнюс предложил остановить строительство СП-2 до выборов в Госдуму

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Строительство газопровода «Северный поток — 2» следует приостановить до выборов в Госдуму России, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис

Ландсбергис заявил в интервью информагентству Reuters, что приостановка послужит компромиссом между сторонниками и противниками газопровода. К укладке труб, на его взгляд, следует вернуться, когда Европа «будет иметь дело с демократически избранными властями России», передает Deutsche Welle

Он добавил, что возможное заключение газовых контрактов с Москвой «не пошлет России правильный сигнал, а также раздробит европейское единство».

Напомним, выборы депутатов Госдумы VIII созыва запланированы на единый день голосования 19 сентября.

Президент России Владимир Путин выражал мнение , что нападки на «Северный поток — 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.