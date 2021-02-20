Банки попросили о праве на отказ в переводах по решению суда

Кредитные организации предложили новый метод борьбы с подозрительными операциями и обналичиванием средств через исполнительные листы. Так, банки хотят получить полномочия не выполнять требования клиентов о взыскании денег по данным документам в ряде случаев, пишет РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР), направленное в Минюст 17 февраля.

В настоящее время отказ в операции не представляется возможным даже при подозрении в хищении средств. Участниками рынка была изложена своя версия необходимых поправок в законодательство.

«Мы выявляли, что зачастую в деле об исполнительном производстве есть все необходимые персональные данные, а в самом листе они остаются не всегда. "Исполнительская дисциплина" где-то хромает, поэтому стоит сделать так, что листы с неполными данными чисто технически нельзя будет загрузить в электронную базу ФССП, и дать банкам право на отказы», — указывает замруководителя объединения Александр Наумов.

По его словам, судебные приставы имеют больше возможностей для проверки исполнительных документов, чем банки.

Как следует из письма НСФР, участники рынка отмечают два вида мошеннических схем с исполнительными документами.

Первый — взыскание фиктивно созданной задолженности. Организации в сговоре обращаются в суд для получения законного основания для списания средств со счета одной компании в пользу другой по исполнительному листу. Участники рынка опасаются того, что такую схему мошенники могут использовать для отмывания средств, а также для перевода денег с уже заблокированного счета организации. Они также подчеркивают, что часто исполнительные листы выдаются иностранными судами.

Второй вид — подделка исполнительных документов, для того чтобы отмывать или обналичивать средства. По словам участников рынка, злоумышленники на основе таких данных, как Ф. И. О. и дата рождения, создают «двойника» должника. Кредитная организация, получив исполнительный документ, по закону должна списать деньги в пользу взыскателя без обязательного предупреждения клиента.

Собеседники РБК в банках считают, что возможность отказов по исполнительным листам не ущемляет интересы добросовестных клиентов и взыскателей.

Инициатива банков является приемлемой, считает руководитель экспертного центра « Деловой России » по уголовно-правовой политике Екатерина Авдеева . Однако, по ее мнению, ключевым риском является волокита на этапе судебных разбирательств.

Для того чтобы развить систему исполнения судебных решений, необходим непрерывный электронный документооборот между судами, ФССП и банками, считает представитель ВТБ . По его мнению, это поможет исключить предъявление в кредитную организацию недостоверных исполнительных документов.