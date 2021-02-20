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Топ-менеджерам банков урезали премии 

Артём Кульша 1 час назад
Топ-менеджерам крупнейших банков урезали премии
Фото: globallookpress.com
В 2020 году большинство крупнейших банков России снизили объемы вознаграждения топ-менеджменту. Об этом сообщает «Коммерсант».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Центральный банк рекомендовал отсрочить выплату премий за 2019 год. Согласно данным ежеквартальных отчетов по ценным бумагам, почти все из 15 крупнейших по размеру активов банков сделали это. Снижение составило 5,7-48%.
В 2020-м правление Сбербанка получило 5,9 миллиарда рублей против 6,3 миллиарда в 2019-м. В ВТБ объяснили снижение годовой премии правлению экономической турбулентностью из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский сообщил, что кредитная организация продолжит выплаты акционерам и выплаты отложенных бонусов топ-менеджменту после истечения льготных возможностей, предоставленных Центробанком.
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Лишь Альфа-банк и РСХБ увеличили выплаты — на 7,5% и 26,5% соответственно. В Альфа-банке объяснили это расширением состава правления. Промсвязьбанк не раскрывает данные о доходах и численности правления. Остальные банки из топ-40 в большинстве увеличили выплаты топ-менеджменту. Больше других — Мособлбанк (108,5%), «Дом.РФ» (83,2%) и РНКБ (55,2%).
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Комментарии 5
Компании , Личный счет , Сергей Хотимский , Банк ВТБ , Российский национальный коммерческий банк , Совкомбанк , Сбербанк России , Московский областной банк , Промсвязьбанк , Центральный банк России , Альфа-банк
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