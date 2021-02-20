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Автомобили Honda уходят из России 

Прайм 1 час назад
Японский автомобильный концерн Honda уходит из России.
Поставки новых автомобилей под брендом Honda в Россию прекратятся в следующем 2022 году, заявил производитель.
В течение 2022 года машины марки перестанут продавать на всей территории РФ: официальные дилеры перестанут получать авто на реализацию.

"Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности", — объяснили свое решение в концерне.

Однако дилеры перестанут только продавать новые автомобили: продажи мотоциклов, мототехники и силовой техники в России продолжатся.
Помимо продаж, мотодилеры бренда будут осуществлять техническое обслуживание автомобилей Honda.
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Сейчас в России продаются две модели Honda. Это кроссоверы CR-V и Pilot. Цена на них начинается от 2 319 900 рублей и от 3 599 900 рублей соответственно.
Это не первая попытка японского бренда уйти из России: в 2015 году компания уже делала подобное заявление.
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