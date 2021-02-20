«М. Видео—Эльдорадо» прекратила продажи через Ozon 

Появились товары на платформе в апреле 2020 года, когда Россия столкнулась с пандемией. Тогда закрылись точки непродуктовой розницы. Так, группа выставила на Ozon 80% своего ассортимента, рассчитывая на новую аудиторию.

Это был тестовый проект, заявили изданию в «М. Видео—Эльдорадо». Самую большую конверсию и средний чек группе приносят продажи через собственную мобильную платформу, отметил ее представитель.

«Потенциал в дальнейших инвестициях мы видим именно в этом направлении», — подчеркнули в компании.

Отмечается, что онлайн-продажи «М. Видео—Эльдорадо» по итогам 2020 года увеличились на 108,6%, до 300,4 млрд рублей, при суммарном увеличении оборота на 15,4%, до 504,8 млрд рублей.

Ozon, в свою очередь, в 2020 году увеличил оборот на 140%, до 195 млрд рулей.

Маловероятно, что пользователи Ozon заметят изменение ассортимента в связи с уходом «М. Видео—Эльдорадо», полагает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров . Тестируются участниками рынка разные форматы, говорит он.

Вероятным фактором ухода «М. Видео—Эльдорадо» с Ozon является низкая маржинальность, полагает партнер Data Insight Федор Вирин

Ozon не предоставил услуги заказа и самовывоза из магазинов «М. Видео—Эльдорадо», что является важным фактором для группы, заявил источник на рынке онлайн-ретейла.

В результате прирост трафика в магазины через Ozon оказался не столь высоким, а риск размывания бренда и отсутствие прямого контакта с покупателем продемонстрировали неэффективность проекта, считает он.