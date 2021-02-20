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«М. Видео—Эльдорадо» прекратила продажи через Ozon 

Лера Букина 53 минуты назад
«М. Видео—Эльдорадо» прекратила продажи через Ozon
Фото: РИА Новости
Онлайн-витрины ретейлеров «М. Видео» и «Эльдорадо» на маркетплейсе Ozon стали пустыми, передает «Коммерсант».
Появились товары на платформе в апреле 2020 года, когда Россия столкнулась с пандемией. Тогда закрылись точки непродуктовой розницы. Так, группа выставила на Ozon 80% своего ассортимента, рассчитывая на новую аудиторию.
Это был тестовый проект, заявили изданию в «М. Видео—Эльдорадо». Самую большую конверсию и средний чек группе приносят продажи через собственную мобильную платформу, отметил ее представитель.

«Потенциал в дальнейших инвестициях мы видим именно в этом направлении», — подчеркнули в компании.

Отмечается, что онлайн-продажи «М. Видео—Эльдорадо» по итогам 2020 года увеличились на 108,6%, до 300,4 млрд рублей, при суммарном увеличении оборота на 15,4%, до 504,8 млрд рублей.
Ozon, в свою очередь, в 2020 году увеличил оборот на 140%, до 195 млрд рулей.
Маловероятно, что пользователи Ozon заметят изменение ассортимента в связи с уходом «М. Видео—Эльдорадо», полагает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Тестируются участниками рынка разные форматы, говорит он.
Вероятным фактором ухода «М. Видео—Эльдорадо» с Ozon является низкая маржинальность, полагает партнер Data Insight Федор Вирин.
Ozon не предоставил услуги заказа и самовывоза из магазинов «М. Видео—Эльдорадо», что является важным фактором для группы, заявил источник на рынке онлайн-ретейла.
В результате прирост трафика в магазины через Ozon оказался не столь высоким, а риск размывания бренда и отсутствие прямого контакта с покупателем продемонстрировали неэффективность проекта, считает он.
Ранее «Рамблер» сообщал, что ретейлер Ozon учредил микрофинансовую компанию.
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Комментарии
Компании , Федор Вирин , Михаил Бурмистров , М.Видео , Advis.ru
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