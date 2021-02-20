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Минфин хочет засекретить компании РФ под санкциями 

Национальная Служба Новостей и ещё 2 1 час назад
Минфин решил засекретить компании под санкциями
Фото: РИА Новости
Министерство финансов предлагает засекретить сведения о компаниях, которые попали под западные санкции. С этой целью разработан законопроект о формировании секретной части на государственном ресурсе по предоставлению отчетности юридическими лицами.
Речь идет о государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности. До прошлого года за него отвечала Федеральная служба государственной статистики, а затем кураторство перешло Федеральной налоговой службе.
Сведения на этом ресурсе размещают все компании, кроме бюджетных организаций (но не госкомпаний). Освобождены от сдачи отчётности также Центробанк и организации, отчитывающиеся перед ним, религиозные организации, предприятия, имеющие дело гостайной, а также компании, попавшие под иностранные ограничительные меры.
В частности, на основании зарубежных санкций от обязанности сдавать отчетность освобождены 23 юрлица и одно физическое — бизнесмен Виктор Вексельберг.
Инициатива Минфина предполагает обязать подсанкционные компании сдавать отчетность в ФНС, однако правительство РФ будет вправе ограничить доступ к этой информации. Документ планируется внести в правительство до октября.
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Комментарии 1
Компании , Виктор Вексельберг , Росстат , Федеральная налоговая служба , Правительство РФ , Минфин , Центральный банк России
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