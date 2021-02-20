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ТГК-2 подтвердила факт задержания гендиректора Надежды Пинигиной 

Прайм и ещё 1 1 час назад
ТГК-2 подтвердила факт задержания гендиректора Пинигиной
Фото: Прайм
ТГК-2 подтвердила факт задержания гендиректора Надежды Пинигиной, не располагает информацией о его причинах, компания продолжает работать в штатном режиме, надеется на скорое прояснение ситуации, сообщили РИА Новости в ТГК-2.
"ПАО "ТГК-2" подтверждает факт задержания генерального директора. В настоящее время в компании отсутствует информация кем и на каких основаниях задержана Надежда Ивановна. Компания надеется на то, что в ближайшее время ситуация прояснится и будет получена исчерпывающая информация", — заявили в компании.

"Несмотря на то, что силовыми ведомствами выбран не самый удачный период для проведения подобных мероприятий — идёт разгар отопительного сезона — компания ПАО "ТГК-2" продолжает работать в штатном режиме и выполнять социально значимые задачи по обеспечению регионов присутствия тепловой и электрической энергией", — добавили в ТГК-2.

Также в пресс-службе компании отметили, что только за 2020 год взнос ТГК-2 в бюджеты разных уровней составил более 2,9 миллиарда рублей, в том числе в федеральный бюджет — 1,4 миллиарда рублей, в бюджеты субъектов — 1,5 миллиарда рублей.

"Сумма налогов и сборов, уплаченных в бюджет Архангельской области, составила — более 378 миллионов рублей, что составило 24% от общей суммы, перечисленных в бюджеты субъектов Российской Федерации налогов и сборов в 2020 году. На текущую дату, 20.02.2021, у общества отсутствует задолженность перед бюджетами всех уровней по уплате налогов и сборов", — добавили в ТГК-2.

Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости о задержании генерального директора крупной энергетической компании "ТГК-2" Надежды Пинигиной в Москве.
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Компании , Надежда Пинигина , МВД , ТГК-2 , РИА Новости
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