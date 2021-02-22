Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.00
$
74.20
89.90
90.00
Прогноз
22.02 – 01.03
$
72.00
86.76
Индексы и котировки Brent
64.93
–0.02 Золото
1810.92
+0.06 РТС
1465.82
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
22.02
1.2152
+0.0035
09.02
1.2117
18.02
10.02

Киев объяснил санкции против «Спортмастера» 

News.ru и ещё 5 2 часа назад
Украина объяснила санкции против «Спортмастера» работой сети в Крыму
Фото: ТАСС
Санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd, владеющей сетью магазинов в России, были введены из-за деятельности фирмы в Крыму.
Об этом представитель Службы безопасности Украины (СБУ) сообщил «Укринформу». Ранее глава спецслужбы Иван Баканов подтвердил, что СНБО вводил ограничительные меры, основываясь на информации от СБУ.
Зеленский ввел санкции против сети магазинов «Спортмастер»
20 февраля СНБО Украины ввёл санкции против восьми физических и 19 юридических лиц, в том числе против молдавской и португальской авиакомпаний, осуществлявших перелёты в Россию. Компании — владельцу сети магазинов «Спортмастер» запретили проводить торговые операции и осуществлять транзит товаров на украинской территории, а также выводить капитал за пределы государства.
Ранее ректор Севастопольского государственного университета (СевГУ) Владимир Нечаев заявил, что санкции Киева в отношении учебного заведения сделают вуз более узнаваемым, передавал NEWS.ru. Он добавил, что действия Украины говорят о верном курсе развития, выбранном университетом.
Видео дня. Колбасы и сосиски в России могут подорожать
News.ru: последние новости
В Госдепе пообещали отслеживать участников «Северного потока — 2» В Госдепе пообещали отслеживать участников «Северного потока — 2» Bloomberg рассказал о новом списке санкций США по «Северному потоку — 2» Bloomberg рассказал о новом списке санкций США по «Северному потоку — 2» Сеть «Спортмастер» попала под санкции на Украине Сеть «Спортмастер» попала под санкции на Украине
Комментарии 20
Компании , Владимир Нечаев , Иван Баканов , СБУ , Укринформ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение