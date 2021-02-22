Украина объяснила санкции против «Спортмастера» работой сети в Крыму

Санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd, владеющей сетью магазинов в России, были введены из-за деятельности фирмы в Крыму.

20 февраля СНБО Украины ввёл санкции против восьми физических и 19 юридических лиц, в том числе против молдавской и португальской авиакомпаний, осуществлявших перелёты в Россию. Компании — владельцу сети магазинов «Спортмастер» запретили проводить торговые операции и осуществлять транзит товаров на украинской территории, а также выводить капитал за пределы государства.