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США пообещали следить за всеми участниками «Северного потока-2» 

Lenta.ru и ещё 1 42 минуты назад
США пообещали следить за участниками «Северного потока-2»
Фото: ТАСС
США пообещали следить за всеми организациями, причастными к газопроводу «Северный поток-2». Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, передает РИА Новости.
Прайс отметил, что американские власти продолжат изучать всех участников проекта на предмет возможных санкций. Он также рассказал, что Конгрессу был предоставлен список из 15 организаций, которые «добросовестно» прекратили осуществлять деятельность, связанную со строительством газопровода и в настоящее время не подлежат санкциям США.
Ранее США расширили санкции против газопровода «Северный поток-2». Минфин внес еще в один санкционный список занятое в строительстве газопровода судно-трубоукладчик «Фортуна». Также рестрикции в рамках закона «О защите энергетической безопасности Европы» наложены на владельца судна, компанию «КВТ-Рус».
«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. Его должны были ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США. В Вашингтоне препятствуют строительству, поскольку американский сжиженный природный газ (СПГ) конкурирует с российским трубопроводным топливом за европейский рынок
В настоящее время «Северный поток-2» построен на 95 процентов.
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Комментарии 1
Компании , Экономика , Нед Прайс , Госдеп США , Минфин , РИА Новости
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