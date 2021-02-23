Ещё
Далее:
Читайте также:
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.00
$
74.20
89.90
90.00
Прогноз
22.02 – 01.03
$
72.00
86.76
Индексы и котировки Brent
64.94
+0.00 Золото
1809.81
+0.08 РТС
1465.82
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
22.02
1.2152
+0.0035
09.02
1.2117
18.02
10.02

Госдеп объяснил причину неприятия США к «Северному потоку-2» 

Lenta.ru и ещё 20 39 минут назад
США объяснили причину неприятия к «Северному потоку-2»
Фото: ТАСС
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс объяснил причину неприятия США к газопроводу «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС.
Прайс заявил, что США выступают против проекта с геополитической точки зрения. По его словам, газопровод в случае завершения его строительства обеспечит России рычаг влияния на самых близких партнеров Штатов в Европе, что беспокоит Вашингтон.
Представитель Госдепа отметил, что это плохая сделка для европейских стран, которая противоречит их целям в области энергетики. Он подчеркнул, что США продолжат работать вместе с Германией и другими европейскими союзниками для того, чтобы поддерживать провозглашенные Европой цели в области энергетической безопасности.
Ранее США расширили санкции против газопровода «Северный поток-2». Минфин внес еще в один санкционный список занятое в строительстве газопровода судно-трубоукладчик «Фортуна». Также рестрикции в рамках закона «О защите энергетической безопасности Европы» наложены на владельца судна, компанию «КВТ-Рус».
«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. Его должны были ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США. В Вашингтоне препятствуют строительству, поскольку американский сжиженный природный газ (СПГ) конкурирует с российским трубопроводным топливом за европейский рынок
В настоящее время «Северный поток-2» построен на 95 процентов.
Видео дня. Колбасы и сосиски в России могут подорожать
Последние новости
США внесли связанное с «Северным потоком-2» судно «Фортуна» в список санкций США внесли связанное с «Северным потоком-2» судно «Фортуна» в список санкций Раскрыты обстоятельства смерти Екатерины Градовой Раскрыты обстоятельства смерти Екатерины Градовой Панарин покинул расположение клуба после обвинений в избиении девушки Панарин покинул расположение клуба после обвинений в избиении девушки
Комментарии 568
Компании , Экономика , Нед Прайс , Госдеп США , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение