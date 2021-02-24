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Более половины работодателей в России допускают переход на 4 рабочих дня 

Прайм и ещё 3 2 часа назад
Часть работодателей согласилась с переходом на четырёхдневку
Фото: © РИА Новости. Евгений Биятов
Более половины российских работодателей не исключают, что могут перейти на 4-дневную рабочую неделю в долгосрочной перспективе, выяснил сервис "Работа.ру" и поделился своим исследованием с РИА Новости.
В исследовании приняли участие 1000 представителей российских компаний из всех регионов России. Оно проводилось в феврале этого года.
Сначала сервис задал работодателям вопрос, как они в принципе относятся к сокращению рабочей недели до 4 дней. Оказалось, что 42% опрошенных представителей российских компаний отрицательно оценивают идею, 20% высказались нейтрально, а 38% выступили в поддержку.
Однако в следующем вопросе 6% респондентов сообщили, что рассматривают такой переход уже в ближайшем будущем, а 53% отметили, что будут готовы к сокращению количества рабочих дней в долгосрочной перспективе. При этом 41% ответивших категорически не планируют этого даже в далеком будущем.
Опрошенные представители бизнеса также выделили плюсы и минусы 4-дневной рабочей недели. Так, половина респондентов отметила, что сотрудники смогут больше времени проводить с семьей. Почти треть работодателей считают, что сокращение рабочей недели защитит коллектив от усталости и выгорания.
Еще 24% отметили, что сотрудники начнут эффективнее использовать рабочее время, а 15% — что у работников будет больше времени на повышение квалификации. При этом 34% опрошенных не видят никаких преимуществ короткой рабочей недели.
В то же время 56% российских работодателей уверены, что сокращение рабочей недели будет связано с понижением зарплат. 40% опасаются сокращения производительности компании, треть — снижения трудовой дисциплины. 19% отметили возможные бюрократические сложности. Еще 7% респондентов считают, что сотрудники будут сильнее уставать, работая по 4 дня в неделю. 11% представителей бизнеса не видят недостатков в 4-дневной рабочей неделе.
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Компании , РИА Новости
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